В Симферополе коммунальщики подготовились к похолоданию и выпадению осадков. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, сотрудники МБУ «Город» укомплектовали реагентом восемь единиц техники.- Вся имеющаяся техника приведена в готовность, выполнена загрузка реагента в специализированные машины. Так, к выходу на маршруты готовы восемь единиц техники, в ручной уборке городских улиц планируется задействовать 236 дворников. Также учреждением разработаны маршруты для посыпки основных транспортных магистралей города. Кроме того, у нас есть два так называемых «нулевых» маршрута, охватывающих наиболее аварийно-опасные участки, - сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.По его словам, на складе предприятия заготовили 552 тонны реагента для посыпки улиц. Также заполнено 150 емкостей, размещенных в Симферополе.В ближайшие дни, по данным синоптиков Крымского гидрометцентра, в Симферополе ожидается значительное снижение температур и выпадение снега. Так, 14 и 15 января возможно понижение температуры до -3 градусов днем, а 16 января днем будет до -8 градусов. На дорогах возможен гололед.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50