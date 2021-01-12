В Крыму до конца дня 12 января прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным пресс –службы МЧС по РК со ссылкой на синоптиков, ожидается сильный дождь и усиление ветра.- Во второй половине дня 12 января ожидаются: сильный, местами очень сильный дождь. Усиление восточного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, - отметили специалисты Крымского гидрометцентра.Также спасатели напомнили, увеличивается вероятность возникновения пожаров, также возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества аварий и нарушения транспортного сообщения. В МЧС также попросили крымчан не находиться около слабо укрепленных конструкций.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50