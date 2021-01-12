Землетрясение, прошедшее в Ялте ночью 12 января, не принесло никаких разрушений. В ГУ МЧС по Крыму не поступало никакой информации от населения.- Работа центрально-значимых объектов и объектов ЖКХ не была нарушена. Просьб о помощи от горожан также не поступало, пострадавших и жертв нет, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства.Напомним, жители курортной столицы Крыма сообщали в социальных сетях о кратковременных подземных толчках.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50