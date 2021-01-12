В Симферополе планируют отрыть как минимум десять детских садов в 2021 году. Об этом сообщила заместитель главы администрации, начальник управления образования Татьяна Сухина.- Часть дошкольных учреждений планируем открыть уже в первом квартале. Сейчас оформляется вся необходимая документация для этого, - отметила она.Глава администрации крымской столицы Елена Проценко уточнила, что часть дошкольных учреждений откроется в первом квартале, и сейчас для этого оформляется необходимая документация.Напомним, в конце 2020 года в Симферополе открыли модульный детсад на 100 мест.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50