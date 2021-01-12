Симферополь в третий раз станет площадкой для эко-акции по сбору новогодних елок для дальнейшей переработки. Акция начнется в 11.00 и продлится до 15.00 24 января.Собранные деревья подробят в щепу и отправят в питомник добрых дел, где используют для выращивания новых деревьев и кустарников, сообщает Крымское информационное агентство.Ознакомиться со списком адресов, где будут принимать елки, можно по ссылке.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50