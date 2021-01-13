13 января на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.- В Симферополе облачно. Временами сильный дождь, вечером переходящий в снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь, временами сильный. Ветер северный до 14 м/с. Дем температура воздуха +8…+10°.На Южном берегу Крыма облачно. Сильный, временами очень сильный дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный до 20 м/с. Днем столбик термометра не поднимется выше +8°.Вода в Черном море +8°…12°Кстати, если верить народным приметам. то теплая погода в канун Старого Нового года, сулит дождливое лето.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50