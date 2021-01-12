Пассажиропоток по Крымскому мосту за новогодний период превысил прошлогодние показатели на 12%.- Больше 103 тысячи автомобилистов воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив в период с 31 декабря 2020 по 10 января 2021. Общий объем трафика распределился практически равномерно: около 52 тысяч автомобилей проследовало на полуостров и столько же - на материк, - сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».Пик пришелся на 3 января: за сутки по Крымскому мосту проехало 12 тысяч автомобилей в обе стороны. Минимальную интенсивность зафиксировали 1 января: за сутки по транспортному переходу проехало около 4 тысяч машин.Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту открыли 15 мая 2018 года. За этот период всего проехало 13 миллионов машин, из которых 10 миллионов легковых, 1,6 миллионов грузовых и 1,5 миллиона автобусов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50