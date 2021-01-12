13 января в некоторых районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики начнут приводить в порядок оборудование.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Кечкеметская, 95, 119-201 (нечет);заезд Новосергеевский, 2-6 (чет), 3а, 3б, 3в, 3г, 5;пр-т Победы, 194, 196, 200-208 (чет);ул. Автомобильная, 48-64 (чет), 49-57 (нечет);ул. Коммунаров, 2-30 (чет), 1-43 (нечет);ул. Сельвинского, 71, 81, 83;ул. Новосергеевская, 34-70 (чет), 39-65 (нечет);ул. Барышева, 70, 72;ул. Баррикадная, 50-96(чет), 49-53(нечет);пер. Баррикадный, 3-7(нечет);пер. Залесский, 2-10(чет), 1-7(нечет);ул. Красных Зорь, 2;пер. Соколиный, 1-11(нечет)СЕВАСТОПОЛЬс 8.00 до 17.00поселок Любимовка ул. Батарейная 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, 24/1, 24/5, 24; ЗАО с.Перовской 724/14, 724/16, 724/2, 724; ул. Софьи Перовской 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125, 127, 133, 139, 184-А, 162-А, 186-А, 152-А, 160-А, 141, 143, 147-167(нечет), 171-177(нечет)с 8.00 до 16.00площадь 50 лет СССР 5/3, 4/1;ул. Вакуленчука 1, 3, 5;ул. Восточная 6, 8;ул. Репина 4-12 (чет);пр. Гагарина 1, 3Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50