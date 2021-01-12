Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская планирует восстановиться на прежнюю должность в республике, если ее не включат в списки кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму.Во время пресс-конференции она отметила, что все зависит лишь от фракции, которая пригласила ее на выборы в 2016 году.- Я не просилась, не навязывалась, меня позвали, попросили, и я, конечно же, пошла. На сегодняшний день, если меня включают в предвыборные списки, а это зависит от фракции, в которой я нахожусь - это «Единая Россия», конечно, я иду дальше. Если нет, то мой рапорт лежит у меня на рабочем столе - о восстановлении меня в предыдущей должности, - заявила Поклонская.Напомним, ранее, до избирания депутатом Госдумы России Наталья Поклонская возглавляла прокуратуру Крыма с 2014 года. В сентябре 2016 - ее переизбрали депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50