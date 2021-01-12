На одной из АЗС Симферополя местный житель разбил клиенту нос во время скандала за очередность. Ему грозит до двух лет лишения свободы.В полицию обратился врач горбольницы, куда поступил 47-летний мужчина с поломанным носом. Во время допроса пострадавшего выяснилось, что нос ему сломали ударом кулака во время скандала из-за очередности заправки автомобиля.Под подозрением оказался ранее не судимый 38-летний житель Симферополя. В содеянном он раскаялся. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50