В социальных сетях набирает популярность видео ночной гонки автомобилей марки «Жигули». Дрифт-битва прошла темной ночью на заснеженном склоне горы Ай-Петри, сообщает ForPost.Колонну возглавляла по-новогоднему оформленная машина-участница, в открытом кузове которой сияла елка. По заснеженной дороге машины неслись с бешеной скоростью и, судя по кадрам с места события, еле удерживались на крутых поворотах.Пользователи в комментариях к записи подчеркнули, что подобные гонки лишь прибавляют работы сотрудникам МЧС и «Крым-СПАС».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50