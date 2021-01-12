В Ялте начался снос нестационарных торговых объектов, размещенных и работающих нелегально.- Уже демонтировали торговый ларек на улице Московской, собственник которого не внял выписанному еще в ноябре уведомлению, - сообщила в своем Facebook глава курортной столицы Крыма Янина Павленко.Всего в Ялте, Алупке и близлежащих поселках готовят к сносу больше 100 незаконных ларьков и киосков. На данный момент разрабатывается график демонтажа с датами и адресами.Глава администрации Ялты также напомнила главные цели этой процедуры. По ее словам, в первую очередь от такого бизнеса должен получать доход бюджет города, а все обманщики с их хитро-мудрыми схемами – кануть в прошлом.- Маленький пример бизнеса «по-ялтински»: берешь у города кусок земли в аренду за 3 копейки, а с предпринимателей за право разместить на нем НТО дерешь три шкуры! – негодует Павленко.Она также подчеркнула, что все размещаемые объекты не должны портить общий архитектурный облик города.- Параллельно разрабатываем схемы размещения НТО и готовимся к конкурсу, который вернет предпринимательскую деятельность в законное русло, а доходы – в бюджет, - подчеркнула Павленко, добавив, что обо всех деталях собирается лично уведомлять горожан в социальных сетях.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50