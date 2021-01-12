Крымские врачи отметили спад заболеваемости COVID-19 и пневмонии во время новогодних каникул, сообщил руководитель Крымского центра медицины и катастроф Сергей Олефиренко.В эфире радио «Спутник» он отметил, что еще в первых числах января госпитализировалось по 200 человек в сутки. На сегодняшний день заболевших стало на порядок меньше. По мнению врача, это может быть связано с тем, что жители и гости Крыма разъехались после зимних каникул.Однако Олефиренко предупреждает - расслабляться пока рано, через две недели на полуострове ожидается очередная вспышка коронавируса.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50