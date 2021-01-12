Глава администрации Ялты Янина Павленко прокомментировала землетрясение, которое случилось в ночь с 11 на 12 января. Об этом она написала на странице в социальной сети Facebook.- Ученые предварительно подтверждают, что они были - слабой силы. Слава Богу без последствий (в МЧС подтвердили). Лично я ничего необычного не заметила, - отметила глава города.Напомним, этой ночью жителей Ялты не на шутку встревожили резкие подземные толчки в районе поселка Ливадия. Небольшое землетрясение около курортного города зафиксировали специальные приборы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50