В поселке Кацивели планируют построить казино с гостиничным комплексом. Стоимость проекта составляет 3 миллиарда рублей, и по объему инвестиций он является самым крупным из всех заключенных в 2020 году. Его реализация также позволит создать больше 250 рабочих мест. К работе строители приступят в первом квартале 2021 года.В число крупных инвестпроектов 2020 года также вошли строительство многофункционального комплекса апартаментов «Центральный» в Евпатории, строительство жилого комплекса «Мир» и возведение жилого микрорайона «Митридат» в Керчи. Объем инвестиций каждого из них составила больше 500 миллионов рублей.- В 2020 году мы заключили 27 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 7,6 млрд рублей, это даст Крыму свыше 1,1 тысячи рабочих мест, - уточнил первый замминистра экономического развития Крыма Анушаван Агаджанян, слова которого приводит Крымская газета.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50