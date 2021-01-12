В Симферополе для родителей, не успевших приобрести банковскую «детскую карту», продлили срок.- Все автомобильные перевозчики, работающие на городских маршрутах, проинформированы о необходимости обеспечения провоза детей по 17 рублей за наличный расчет. Это мера будет действовать до 31 января текущего года, - сообщила в своем Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.Она также уточнила, что с 1 февраля 2021 года стоимость проезда при оплате наличными станет 22 рубля.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50