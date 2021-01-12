За хранение в диване больше 13 килограммов наркотиков жителю Судака грозит до 10 лет лишения свободы. По словам задержанного, запасы он собирался употреблять сам, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу МВД по РК.Изъятый наркотик оказался марихуаной. 39-летний мужчина хранил части растений в больших пакетах и обувных коробках. Помимо этого, наркотик также нашли в дорожной сумке, хранившейся отдельно в доме.Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по факту хранения наркотиков. Сейчас полицейские выясняют, не собирался ли обвиняемый в будущем отправить содержимое дивана на сбыт.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50