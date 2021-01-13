Аналитики отмечают, что в курортных городах отдыхающие стали чаще арендовать апартаменты и апарт-отели.- Возможность удаленной работы, которая будет еще более популярна в 2021 гг, дистанционная учеба школьников - все это способствует развитию популярности апартаментов, - сообщили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, отметив, что и одновременно растут запросы на сервис и инфраструктуру.Туристам больше по душе проживание в современных районах, где есть цивилизованные вело- и пешеходные дорожки, дополненные красивыми пейзажами и видами.Чаще всего апартаменты бронируют не меньше чем на две недели, обговаривая более демократичные условия для более длительном проживании.- Стоимость ночи обойдется со второй половины января и в феврале от 1200 рублей за троих до 2500 за троих, - подчеркнули эксперты.Топ-9 городов по популярности для бронирования апартаментов зимой (% от всех туристов, выбирающих апартаменты)Севастополь, 11Ялта, 11Сочи, 10Анапа, 8Москва, 8Красная Поляна, 6Санкт-Петербург, 6Геленджик, 5Евпатория, 5Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50