В Крыму за сутки выявили 213 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 4 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заболевших 176 самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 37 выявили среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4254 человека, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму вирус успешно побороло 22 тысячи 690 человек. Скончалось за этот же период 605 пациентов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50