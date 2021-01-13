С 1 февраля в Крыму увеличат количество бригад «скорой помощи». На дежурство выйдет 15 дополнительных подразделений.- Принятые меры позволяют привлечь новых сотрудников, - сообщил на штабе по коронавирусу глава Крыма Сергей Аксенов. - Время приезда «скорой» необходимо сокращать.Глава региона добавил, что претензий к сотрудникам медучреждений и «скорой» нет. Но сил и средств достаточно, чтобы усилить работу выездных бригад.Всего работают 150 выездных бригад «скорой помощи».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50