За новогодние праздники в Крыму зарегистрировали 1490 случаев заражения новой коронавирусной инфекции и 1882 случая внебольничной пневмонии.- К сожалению, за этот период было зафиксировано 57 летальных исходов, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время оперштаба по вопросам распространения COVID-19 в Крыму.Он также добавил, что за неделю госпитализировали 563 человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция.Напомним, в Крыму за сутки выявили 213 случаев заражения COVID-19, в 4 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа инфицированных самостоятельно обратились к врачу за медпомощью 176 человек. Еще 37 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50