С 15 января снимаются ограничения на работу объектов общепита и фуд-кортов в торговых центрах. Об этом на штабе по коронавирусу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.- Переходим для работы в прежний режим, - отметил он. - Требования Роспотребнадзора ни с кого не снимаются.Практика других регионов показала, что ограничения на время работы объектов общепита не приводят к снижению заболеваемости. При этом рекомендации по расстановке столов, рециркуляторам и санитайзерам остаются главной мерой профилактики.Напомним, запрет на банкеты и коллективные заказы в кафе и ресторанах действовал с 20 декабря. Объекты общепита были обязаны работать до 22.00.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50