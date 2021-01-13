Бесплатный проезд в общественном транспорте для медиков, социальных работников и сотрудников Роспотребнадзора продлят на весь 2021 год. Об этом на штабе по коронавирусу сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.- Внесен проект закона, чтобы продлить бесплатный проезд медицинским работникам на 2021 год, - отметил он. - На следующей неделе Госсовет РК рассмотрит законопроект.Бесплатный проезд в общественном транспорте для медиков, социальных работников и сотрудников Роспотребнадзора был введен в апреле 2020 года. Он касается всех видов городского и пригородного транспорта и действует при предъявлении служебного удостоверения или справки с места работы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50