Рост заболеваемости пневмониями в Крыму по итогам года составил 20 раз. Об этом на штабе по коронавирусу сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.- За первую неделю января зарегистрировано 1882 случая, тогда как в 2020 году за тот же период был 91 случай, - подчеркнула она.Основной причиной заболевания является коронавирусная инфекция. Результаты анализов госпитализированных с воспалением легких в январе станут известны в течение двух недель. Это покажет реальную картину заболеваемости COVID-19 в регионе. Минздрав РК уже готовит дополнительные койки для госпитализации больных. Сейчас их 3990.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50