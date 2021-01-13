Светофоры в крымской столице установят на семи загруженных участках, сообщили в пресс-службе администрации города.Они будут находиться на перекрестках улиц:- Севастопольская – Дружбы;- Севастопольская – Залесская;- Русская – Батурина;- Данилова – Аэрофлотская;- Кечкеметская – Сельвинского;- Ялтинское шоссе – Лозовская;- Проспект Вернадского - улица Мира.Светофоры начнут работать уже в ближайшее время.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50