Уровень летальности от коронавиурсной инфекции в Крыму остается высоким. Об этом на штабе по коронавирусу сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.- 57 случаев за прошедшую неделю и столько же за предыдущую, - отметила она. - В 30% случаев это люди до 65 лет.В 78% случаев пациенты обратились за медицинской помощью позже двух суток с момента проявления болезни, а занимались самолечением. В медицинские учреждения они поступили в критическом состоянии.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50