В Крыму на треть больше граждан старше 65 лет стали заболевать коронавирусом.Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, на сегодняшний день общий уровень заболеваемости коронавирусом снизился, но только не у лиц пожилого возраста.- У нас практически во всех возрастных группах и детского, и взрослого населения отмечается снижение, но в возрастной группе 65+ рост на 30%. Сегодня мы это связываем с активностью в этот (праздничный) период: посещение родных и близких, лиц старшего возраста. Это скажется в последующие две-три недели на общей картине, - уточнила главный санврач Крыма.По ее словам, уровень заражения коронавирусом в Крыму снизился с 18,3-18,4 человек на 100 тысяч жителей в конце декабря до 9,5-10,5 сейчас.В Крыму даже есть регионы, в которых уровень заболеваемости снизился почти до нуля. Однако это не значит, что эпидпроцесс на этой территории прекратился, отметила Пеньковская. Реже стали заболевать ковидом в Симферополе, Керчи, Феодосии, Судаке и Ленинском районе.Напомним, что с начала пандемии коронавирус в Крыму подтвердили у 28 180 человек, выздоровели за весь период 22 690 человек, 605 – скончались.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50