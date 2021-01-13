В Крыму 267 человек получили первую часть вакцины от коронавируса, а полностью завершили вакцинальный комплекс 77 медицинских работников, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, иммунизация против коронавируса продолжается.Напомним, что первые 500 доз вакцины поступили в Крым 8 декабря, а масштабная иммунизация началась 15 декабря. Первыми начали прививать медицинских работников, которые работают в «красной зоне».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50