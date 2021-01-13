Уровень заболеваемости COVID-19 у людей в возрасте 65+ увеличился в Крыму на треть. Об этом на штабе по коронавирусу сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.- Снижение уровня заболеваемости наблюдает по всем группам, за исключением лиц старше 65 лет — там рост на 30%, - отметила она.Причиной роста главный санврач назвала посещение родных и близких, лиц старшего возраста в период новогодних праздников. Однако более объективную картину по заболеваемости эпидемиологи прогнозируют на следующей неделе, когда возобновиться скрининг здоровых лиц и тестирование на производствах.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50