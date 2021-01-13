Строительство сетей канализации в Симферопольском районе Ак-Мечеть будет заниматься компания «Системы Безопасности Юры». Как говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова, стоимость строительно-монтажных работ составила 120,7 миллионов рублей.- Определить общество с ограниченной ответственностью «Системы Безопасности Югры» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство сетей канализации в микрорайоне Ак-Мечеть город Симферополь», с ценой контракта 120722232 рубля 82 копейки, - сообщается в документе.Исходя из данных, подрядчик должен закончить все работы до 31 марты 2022 года. Ему следует собственными силами выполнить не менее 25% объема работ, указанного в контракте.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50