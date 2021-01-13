В Симферополе покинул пост заместитель главы администрации города Анатолий Русин, курировавший сферы жилищно-коммунального хозяйства и жилищную политику.Как сообщили «Крыму 24» в пресс-службе администрации, чиновник покинул пост по собственному желанию. Последний рабочий день Анатолия Русина был 12 января.Анатолий Русин занимал должность заместителя главы администрации Симферополя с апреля 2020 года. До этого он больше десяти лет работал на муниципальной службе в Туапсинском районе Краснодарского края, в последние годы был главой администрации.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50