Из-за тумана в аэропорту Симферополь задерживаются два авиарейса. Еще один отменен.- Аэропорт Симферополь принял первый рейс за сегодня. Сейчас из-за тумана задерживается прибытие и отправление самолетов из Москвы и Екатеринбурга. Один рейс авиакомпания отменила, - сообщили КП-Крым в пресс-службе аэропорта.В МЧС по Крыму предупредили, что 13 января в связи с выходом южного циклона в республике ожидается сильный дождь, который вечером перейдет в снег. Также возможно усиление восточного ветра до 15-20 метров в секунду.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50