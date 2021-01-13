Выпавшие в последние дни осадки не улучшили ситуацию с дефицитом воды в Крыму, считает доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.По его словам, почва в степной и горно-лесной части полуострова очень пересохла, поэтому даже выпавшие 20-30 миллиметров осадков смогут пополнить только верхний слой земли.В ближайшие дни синоптики тоже обещают дожди, но и на них не стоит строить планов и надежд, уверяет климатолог. По его словам, осадки смогут только немного пополнить горные реки, но на серьезные объемы воды рассчитывать пока рано.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50