В течении трех часов в Крым придет сильный ветер, который будет сопровождаться ливнем, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.Ливень и штормовой ветер продержится до конца суток.- Северно-западный ветер в Крыму усилится в ближайшие три часа. Усиление ожидается до 20-25 метров в секунду, - отметили ведомстве.Также в МЧС крымчан и жителей полуострова попросили быть осторожнее, подальше ходить от ветхих деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50