Лекарства, которые привозят на территорию полуострова и подпольно продают в соцсетях и мессенджерах, могут быть нелегальным товаром из Украины, сообщил руководитель межрегионального управления Росздравнадзора по РК и Севастополю Василий Климов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.- Мы рассматривали информацию о продаже препаратов отдельными личностями в социальных сетях и популярных мессенджерах. Поступает информация о том, что каким-то образом препараты поступают к нам из соседнего государства, я имею в виду Украину, – сказал Климов.Он также отметил, что покупать такие лекарства опасно, ведь никто не гарантирует их качество, а что там находится - никто не знает.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50