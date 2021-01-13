Дело бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, которого обвиняют во взяточничестве, будет рассматривать Лефортовский суд Москвы.Как сообщает «Интерфакс», Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой изменить территориальную подсудность Нахлупина и его сообщника Валентина Дукорского.Следственный комитет России передал Генпрокуратуре дело о взятке в особо крупном размере, возбужденное в отношении Нахлупина и Дукорского, 11 декабря прошлого года.Напомним, что Нахлупина задержали 17 октября 2018 года. Его подозревают в совершении преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки). Также было арестовано имущество экс-вице-премьера стоимостью в 14 миллионов рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50