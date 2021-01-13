Украинец, проживающий в Крыму, дозвонился в эфир украинского телеканала «Наш». Информация, которую он озвучил, удивила украинского политолога. Мужчина объяснил, почему же он не переезжает обратно, на родину.- Я сегодня ходил платить за газ и за свет и заплатил 700 рублей за газ и 300 рублей за свет. В 2014 году вы говорили «переезжайте, у нас все будет хорошо». Я хотел бы переехать, но как я там буду жить на 1700 гривен (4 486 рублей - ред.)? У меня газ днем и ночью горит, котел в двух комнатной квартире. И единственная причина, почему я хочу переехать на Украину, но не могу – я не выживу, - рассказал украинец Леонид.Мужчина рассказал, что он получает минимальную пению в 9,5 тысяч рублей, а его супруга - по 10,5. Общий бюджет семьи получается 20 тысяч рублей. По его словам, на оплату коммунальных услуг и интернета у семьи уходит в среднем 3 тысячи рублей.Также Леонид добавил, что за шесть лет Крым «здорово изменился» - здесь ремонтируют дороги, дома и детские площадки.При этом украинский политолог Вадим Трюхан, который участвовал в эфире, назвал этот звонок «удивительным».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50