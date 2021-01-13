Полицейские задержали подростков из села Вольное Джанкойского района: молодые люди решили доехать до Симферополя, зацепившись за вагон электрички.- Родители 14-летнего и 16-летнего подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Крымского ЛУ МВД России на транспорте.Помимо этого, за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте на 16-летнего парня также составили административный протокол.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50