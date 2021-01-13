Разозлившийся ялтинец, которого пытались задержать силовики, ударил одного из полицейских ножом, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.- Дебошир замахнулся на правоохранителя и попал ему ножом в правую кисть руки. Участковый, сдерживая боль, все же задержал правонарушителя. На место прибыли медики, которые оказали первую помощь полицейскому. Нападавшего увезли в психоневрологический диспансер, - рассказали в ведомстве.О неадекватном поведении мужчины заявила его соседка. Ялтинка сообщила полиции, что сосед бросал из окна посуду, которая билась о припаркованные внизу машины.В произошедшем будут разбираться следователи, которые примут процессуальное решение.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50