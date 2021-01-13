Из-за густого тумана четыре самолета, летевшие в Крым, не смогли добраться до пункта назначения и сели на запасных аэродромах в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. - Прибытие и отправление 10 рейсов задерживается. За сегодня аэропорту удалось принять лишь четыре рейса. Долететь до Крыма не удалось 4 самолетам, им пришлось приземлиться на запасных аэродромах в Сочи, Краснодаре и Анапе, - рассказали в аэропорту. Одна компания из-за нелетной погоды и вовсе отменила рейс, другие значительно задерживаются.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50