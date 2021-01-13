Крымские медучреждения с февраля выпустят на линию дополнительные 15 карет «Скорой помощи» для того, чтобы сократить время приезда врачей к пациентам.- Случаи, когда скорая по экстренным неотложным вызовам завышает в разы время приезда, необходимо исключить. В данном случае нет претензий к сотрудникам медицинских учреждений, однако наша с вами задача заключается в том, чтобы дать достаточно сил и средств для снятия этих вопросов с повестки дня, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время оперштаба по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.Еще одной приоритетной задачей для Министерства здравоохранения Крыма является уменьшение и последующая ликвидация очередей в поликлиниках.Также специально для льготников разрабатывается возможность получения лекарств в ФАП-ах и амбулаториях Крыма. В ближайшие дни решится вопрос поставок необходимых медикаментов. Сейчас же ведется работа над упрощением маршрутизации получения препаратов льготной категорией граждан.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50