14 января на Крымском полуострове будет хозяйничать южная зимушка-зима, которая обрушит на города и поселки замороженную влагу. Если верить народным приметам, то туман в этот день - урожаю.- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки - дождь, мокрый снег. Ветер северный до 10 м/с. Температура воздуха до +5°.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем мокрый снег, снег. Ветер северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до +6°.Вода в Черном море +7° +11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50