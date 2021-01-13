Жителя Крыма будут судить за сексуальное насилие в отношении десятилетней падчерицы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, 29-летний мужчина жил вместе с женщиной и ее несовершеннолетней дочерью в Советском районе.Сожитель не только совершал преступления сексуального характера, но и угрожал девочке. Обвиняемого задержали, он находится под стражей.Помимо этого, девочка испытывала сексуальное насилие со стороны старшего 16-летнего брата. Против него открыто отдельное уголовное производство.В пресс-службе надзорного ведомства также напомнили, что по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ГБУ РК «Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». По данным следствия, семья стояла на учете в Советском районном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, но в феврале 2019 года ее досрочно сняли с социального патронажа.В ведомстве также отметили, что на июль текущего года дети в семье проживали в условиях антисанитарии, а мать и отчим не ходили на работу, периодически злоупотреблял алкоголем. Несмотря на это, работники соцслужбы не предпринимали действия, поэтому в отношении ребенка в течение длительного времени совершали тяжкие преступления.Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Советский районный суд.