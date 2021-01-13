Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность фотографии прогнившего основания ротонды. Один из каменных символов ЮБК может обрушиться в любой момент, сообщает ForPost.Шокирующими кадрами поделился неравнодушный житель Алушты. По его словам, вход в основание всегда был закрыт, но не так давно преграду сломали.Во время экскурсии по внутреннему залу он нашел залежи пляжного мусора. Однако его внимание привлек потолок, над которым находятся шесть колонн ротонды.- Арматура, вероятно, из труб небольшого диаметра уже довольно сильно проржавела, превратилась почти в труху, хотя бетон довольно толстый, - пояснил местный житель, предположив, что ротонда попросту может рухнуть в скором времени.В администрации прибрежного города заверили, что к реконструкции главного символа все готово. Однако к работе приступят, когда снимут все новогодние украшения – 20-21 января.- Проект делало противооползневое управление, мы даже не взяли на себя смелость делать проект. К началу курортного сезона все будет сделано. Деньги есть, все есть, - подчеркнула в интервью изданию глава администрации прибрежного города Галина Огнева.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50