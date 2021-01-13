14 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет ток, потому что энергетики затеяли ремонт оборудования.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Набережная 60-летия СССР, 7б, 7в, 85аСЕВАСТОПОЛЬс 9.00 до 17.00ул. Героев Бреста, 21;пл. Пирогова, 2, 6-16;ул. Льва Толстого, 2село Вишневое: ул. Киселева, 4-32, 1-29; ул. Качинская, 16-60, 39-А, 27-59; ул. Садовая, 2-28, 1-19; ул. Угловая, 1, туп. Зеленый; ул. Заречная, 2-14, 11-а, 1-9с 11.00 до 17.00ул. Дальняя пос. Вавилово 6-22(чет); 3, 7-21(нечет);ул. Вавилова, 15;ул. Симферопольское шоссе, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 64, 66;ул. Орта-Мале, 25, 47;ТСН Помолог уч.51с 8.00 до 17.00Ул. Мельникова 1-13, 15, 18, 21, 24-а, 26-30 (чет), 36, 40;пер. Арефьева 3, 5, 6-12 (чет), 13-23 (нечет), 27;ул. Арефьева 1, 2-а, 4, 6-а, 7, 8, 10, 10-а, 11, 12;ул. Тимма 2-8, 14-26 (чет), 15, 21-27 (нечет), 25, 33, 34, 42-а, 42-в, 44, 48;ул. Урусова 2, 6, 15-а, 17-а, 18, 23-29 (нечет), 28, 37, 39, 41, 47, 57, 59;ул. Абазы 2-6 (чет), 4-а, 6-а, 14, 16, 26, 37, 52;ул. Верещагина 13-23 (нечет), 27-33 (нечет), 43, 45, 47, 55, 57, 72, 74, 76;ул. Баркасная 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13;бул. Декоративный 1-11 (нечет);ул. Парусная 8, 12, 16, 51, 53;ул. Синютина 9-15 (нечет), 10-18 (чет);ул. Уланская 2-6;ул. Связистов 2-8 (чет), 3-15 (нечет), 6/8, 10-28 (чет), 19, 25, 31-39 (нечет), 32, 36, 40, 41;ул. Матэ Залка 2, 2-а, 6-а, 6, 12;про. Мачтовый 3, 12;ул. Драгунская 3-7 (нечет), 4-26 (чет), 15, 17, 17-а, 27-31, 33, 37, 41;ул. Гусарская 3-15 (нечет);бул. Английский 7-а, 10-18, 19-а, 19-23, 28-39;ул. Хомутова 12, 12-а, 14, 16, 18;ул. Крошицкого 1, 3, 11, 15, 16, 21, 23, 27, 33, 37, 41, 49;ул. Кавалерийская 1, 5, 5-а,б, 6, 7, 7-б, 9, 10, 11, 24, 26;пер. 1-ый Хомутов 9;пер. 3-ый Хомутов 5, 6;ул. А. Ахматовой 13-17 (нечет), 45;2-ый пер. Хомутовый 1,3;ул. Лукомская 3-а, 3-б;пер. 5-ый Хомутовой 4, 6, 11, 15;ул. Остен-Сакена 12, 14, 20, 22, 23, 31, 32, 35-38, 46-48, 51, 53, 56, 59;ул. Апошанского 1-13 (нечет), 16, 17, 21-25 (нечет), 30-32, 35, 37, 38-44 (чет), 43, 45;ул. Ковалевского 1-9, 18, 22, 23-29 (нечет);ул. Бисти 4, 5, ул. Гарина-Михайловского 5, 6поселок Любимовка: ул. Батарейная 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, 24/1, 24/5, 24; ЗАО с.Перовской 724/14, 724/16, 724/2, 724; ул. Софьи Перовской 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125, 127, 133, 139, 184-А, 162-А, 186-А, 152-А, 160-А, 141, 143, 147-167(нечет), 171-177(нечет)Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50