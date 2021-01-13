Крымский завод марочных вин «Коктебель» выставили на продажу за 100 миллионов рублей.На аукционе будет продано 73 нежилых здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости завода, а также земля, на которой они расположены.Торги пройдут 26 января. Соответствующие данные можно найти на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.Напомним, крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «ПАО «Массандра» 14 декабря выкупило ООО «Южный проект» - дочерняя компания банка «Россия».Начальная цена лота составила 5,3 миллиарда рублей, конечная стоимость 100% акций предприятия составила 5 миллиардов 327 миллионов рублей.СПРАВКА КПЗавод марочных вин «Коктебель» - крымское предприятие первичного и вторичного виноделия, на котором производят сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. Завод располагает своими виноградниками площадью около 1 тысячи гектаров.Предприятие учредили в октябре 2014 года, и оно на 99,8% принадлежит ООО «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50