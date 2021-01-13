Должность временно исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма занял Сергей Донец.- Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Донца Сергея Олеговича, - прописано в документе, опубликованном на официальном сайте правительства РК.Напомним, 11 января глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев ушел в отставку по собственному желанию. Пост руководителя он занимал с января 2019 года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50