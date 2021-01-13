В Крыму на следующей неделе ожидаются аномальные морозы. Из-за вторжения холодного арктического воздуха столбик термометра с 16 по 20 января опустится до -15 градусов.- Максимальные температуры воздуха составят 5-10 градусов мороза, минимальные 10-15 градусов мороза, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.Жителям и гостям полуострова советуют на время непогоды подготовить сезонную обувь и быть осторожными во время движения по льду.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50