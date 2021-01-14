Эксперты опросили пользователей соцсетей и выяснили, где вкуснее всего можно позавтракать и пообедать, то бишь какие регионы самые привлекательные для гастрономического туризма.- Самая манящая - это местная кухня в Крыму, на втором месте кулинарные изыски Карелии, хранящие в себе глубокие традиции и своеобразие. На третьем месте кухня Татарстана и Башкирии - кухня с тюркским акцентом, - сообщили эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.Топ-6 самых привлекательных регионов для гастротуризма в 2021-ом (% опроса в соцсетях):Крым, 22Карелия, 18Татарстан и Башкирия - по 14Мурманская область, Алтай и Алтайский край - по 8Калмыкия, 7Краснодарский край, 5Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50