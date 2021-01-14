В Крыму за 13 января зарегистрировали 365 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, 28 человек переносят болезнь бессимптомно. При этом 256 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, а 109 – контактные по ранее зарегистрированным случаям.За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4 897 человек. Выздоровели за сутки 330 человек, с начала пандемии выписали 23 020 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50